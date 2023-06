Papuga zapukała do okna. Pomogli jej policjanci. Teraz szukamy jej właściciela Powrót Generuj PDF Drukuj Do nietypowej interwencji doszło we wtorkowe popołudnie. Jeden z domów w Siedlątkowie odwiedziła… papuga. Ptak został odłowiony przez funkcjonariuszy policji i czeka na prawowitego właściciela.

O zdarzeniu dyżurny poddębickiej komendy został powiadomiony 13 czerwca 2023 roku po godzinie 17:00. Jak wynikało ze zgłoszenia do okna jednego z domów na terenie gminy Pęczniew miała dobijać się papuga. Policjanci zostali skierowani na miejsce. Po przyjeździe zauważyli papugę na tarasie posesji. Jej wygląd wskazywał, że jest wycieńczona. Pomoc policjantów w tej sytuacji była niezbędna. Funkcjonariusze odłowili ptaka. Ustalono, że gatunek papugi to Aleksandretta, wyróżniający się zielonymi piórami oraz czerwonym dziobem. Papuga mierzy ok . 40 cm . Ptak znajduje się obecnie pod opieką specjalistów i czeka na właściciela. Właściciela papugi lub osobę, która może mieć informację skąd zaginęła, proszony jest o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy w Pęczniewie pod numerem 43 678 89 92 lub Komendą Powiatową Policji w Poddębicach 47845 2211.